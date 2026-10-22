Малайзия запретила госслужащим пользоваться Waze — Cyprus Mail

В Малайзии государственным служащим запретили пользоваться навигационным приложением Waze, принадлежащим Alphabet. Премьер-министр Анвар Ибрагим принял это решение из-за опасений в сфере безопасности, связанных с израильским происхождением сервиса, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на Reuters.

Решение правительства

В офисе премьер-министра заявили, что ограничение ввели для защиты правительственной информации и персональных данных пользователей от риска злоупотреблений со стороны израильского режима. Анвар Ибрагим также говорил, что правительство изучает потенциальные риски безопасности, связанные с использованием Waze, поскольку, по его словам, приложение подпадает под действие израильского законодательства.

Главный секретарь правительства Малайзии Шамсул Азри Абу Бакар в письме руководителям государственных учреждений сообщил, что всем госслужащим запрещено пользоваться Waze. Документ, датированный вторником, предусматривал немедленное выполнение директивы. Подлинность письма подтвердил чиновник ведомства премьер-министра.

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Ответ Waze

В Waze отвергли утверждения о сборе чувствительной правительственной информации или возможности использования персональных данных пользователей какими-либо сторонами. Представитель компании заявил Reuters, что сервис действует в соответствии со строгими политиками конфиденциальности, которые защищают данные пользователей и соответствуют глобальным правовым стандартам защиты данных.

Премьер-министр рекомендовал в качестве альтернативы TuJu — малайзийское картографическое приложение, разработанное Управлением автомобильных дорог Малайзии. Waze был основан в Израиле; сервис использует спутниковые сигналы и данные, передаваемые водителями, для отображения дорожной ситуации в реальном времени. Google, принадлежащая Alphabet, приобрела Waze в 2013 году.

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