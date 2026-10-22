В США во время засухи 2020–2022 годов Верхний бассейн реки Колорадо потерял около 17,5 кубического километра подземных вод, тогда как потери Нижнего бассейна составили примерно 9,4 кубического километра. Такой результат оказался неожиданным, поскольку Верхний бассейн традиционно считался более устойчивым к длительным засушливым периодам из-за большего количества дождей и снегопадов в Скалистых горах, сообщает Live Science.

Данные спутников и гидрологических наблюдений

Авторы исследования, опубликованного 13 октября в журнале Water Resources Research, оценили истощение подземных вод в бассейне Колорадо за 2004–2023 годы. Они использовали спутниковые и гидрологические данные о поверхностных водах, влажности почвы, запасах воды в снеге, а также наблюдения миссий Gravity Recovery and Climate Experiment и GRACE Follow-On.

За весь период исследования бассейн реки Колорадо потерял 58,3 кубического километра подземных вод. Ученые установили, что истощение продолжалось на протяжении двух десятилетий, но ускорилось в 2019 году. По мнению первой автора работы, докторантки наук о Земле Virginia Tech Эстер Ойеделе, главной причиной ускорения стала трехлетняя засуха, начавшаяся в 2020 году: она уменьшила снежный покров в Скалистых горах, усилила испарение и увеличила потребность в воде.

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Разная зависимость от поверхностных вод

Верхний бассейн включает части штатов Колорадо, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг; Нижний — части Невады, Калифорнии и Аризоны. В Нижнем бассейне естественное пополнение запасов подземных вод меньше из-за более низкого уровня дождей и снегопадов. В то же время там выше темпы испарения и значителен спрос на воду: в Нижнем бассейне живут около 30 миллионов из 40 миллионов человек, зависящих от реки Колорадо.

Исследователи также проанализировали связь между поверхностными и подземными водами. В Верхнем бассейне уровни подземных вод менялись в том же направлении, что и поверхностные воды, но с небольшой задержкой. Это может свидетельствовать о сокращении пополнения водоносных горизонтов и усилении откачки воды во время засухи. В Нижнем бассейне эта связь оказалась слабее и сложнее: в некоторых случаях потери подземных вод предшествовали снижению поверхностных вод. По словам Ойеделе, это может свидетельствовать о том, что истощение связано не только с дефицитом поверхностных вод, но и с постоянным чрезмерным использованием подземных вод.

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