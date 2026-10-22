W Stanach Zjednoczonych podczas suszy w latach 2020–2022 Górne Dorzecze Rzeki Kolorado straciło około 17,5 kilometra sześciennego wód gruntowych, podczas gdy straty w Dolnym Dorzeczu wyniosły około 9,4 kilometra sześciennego. Wynik ten był zaskakujący, ponieważ Górne Dorzecze tradycyjnie uważano za bardziej odporne na długotrwałe okresy suszy ze względu na większe opady deszczu i śniegu w Górach Skalistych, informuje Live Science.

Dane satelitarne i obserwacje hydrologiczne

Autorzy badania opublikowanego 13 października w czasopiśmie Water Resources Research ocenili wyczerpywanie się wód gruntowych w dorzeczu Kolorado w latach 2004–2023. Wykorzystali dane satelitarne i hydrologiczne dotyczące wód powierzchniowych, wilgotności gleby, zapasów wody w śniegu, a także obserwacje z misji Gravity Recovery and Climate Experiment oraz GRACE Follow-On.

W całym okresie badania dorzecze rzeki Kolorado straciło 58,3 kilometra sześciennego wód gruntowych. Naukowcy ustalili, że wyczerpywanie trwało przez dwie dekady, ale przyspieszyło w 2019 roku. Zdaniem pierwszej autorki pracy, doktorantki nauk o Ziemi na Virginia Tech, Esther Oyedele, główną przyczyną przyspieszenia była trzyletnia susza, która rozpoczęła się w 2020 roku: zmniejszyła ona pokrywę śnieżną w Górach Skalistych, nasiliła parowanie i zwiększyła zapotrzebowanie na wodę.

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Różna zależność od wód powierzchniowych

Górne Dorzecze obejmuje części stanów Kolorado, Nowy Meksyk, Utah i Wyoming; Dolne Dorzecze — części Nevady, Kalifornii i Arizony. W Dolnym Dorzeczu naturalne odnawianie zasobów wód gruntowych jest mniejsze z powodu niższego poziomu opadów deszczu i śniegu. Jednocześnie tempo parowania jest tam wyższe, a zapotrzebowanie na wodę znaczne: w Dolnym Dorzeczu mieszka około 30 milionów z 40 milionów osób zależnych od rzeki Kolorado.

Badacze przeanalizowali również związek między wodami powierzchniowymi a gruntowymi. W Górnym Dorzeczu poziomy wód gruntowych zmieniały się w tym samym kierunku co wody powierzchniowe, ale z niewielkim opóźnieniem. Może to wskazywać na ograniczenie zasilania warstw wodonośnych i zwiększone pompowanie wody podczas suszy. W Dolnym Dorzeczu związek ten okazał się słabszy i bardziej złożony: w niektórych przypadkach straty wód gruntowych poprzedzały spadek wód powierzchniowych. Według Oyedele może to wskazywać, że wyczerpywanie jest związane nie tylko z niedoborem wód powierzchniowych, lecz także z ciągłym nadmiernym wykorzystaniem wód gruntowych.

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