在美国2020年至2022年的干旱期间，科罗拉多河上游流域损失了约17.5立方千米地下水，而下游流域的损失约为9.4立方千米。这一结果令人意外，因为上游流域传统上被认为由于落基山脉降雨和降雪更多，对长期干旱时期的抵御能力更强，Live Science报道。

卫星和水文观测数据

这项于10月13日发表在《Water Resources Research》期刊上的研究，其作者评估了科罗拉多河流域在2004年至2023年间的地下水枯竭情况。他们使用了有关地表水、土壤湿度、积雪储水量的卫星和水文数据，以及Gravity Recovery and Climate Experiment和GRACE Follow-On任务的观测数据。

在整个研究期间，科罗拉多河流域损失了58.3立方千米地下水。科学家发现，地下水枯竭持续了二十年，但在2019年加速。该研究第一作者、Virginia Tech地球科学博士生埃丝特·奥耶代莱认为，加速的主要原因是始于2020年的三年干旱：它减少了落基山脉的积雪覆盖，加剧了蒸发，并增加了用水需求。

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对地表水的不同依赖

上游流域包括科罗拉多州、新墨西哥州、犹他州和怀俄明州的部分地区；下游流域包括内华达州、加利福尼亚州和亚利桑那州的部分地区。由于降雨和降雪较少，下游流域地下水储量的自然补给较少。与此同时，那里的蒸发率更高，用水需求也很大：依赖科罗拉多河的4000万人中，约有3000万人居住在下游流域。

研究人员还分析了地表水与地下水之间的关系。在上游流域，地下水水位与地表水朝同一方向变化，但存在轻微滞后。这可能表明，干旱期间含水层补给减少，抽水增加。在下游流域，这种关系较弱且更为复杂：在某些情况下，地下水损失先于地表水下降。奥耶代莱表示，这可能表明，地下水枯竭不仅与地表水短缺有关，也与持续过度使用地下水有关。

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