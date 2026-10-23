日本将组建一个利用人工智能模拟网络攻击的团队，以发现技术系统中的漏洞。该决定是在PHP编程语言出现严重缺陷的背景下宣布的，这些缺陷导致本周全球政府机构和企业的网站暂时停止运行。

据Channel NewsAsia报道，漏洞信息披露后，记录到了数百万次黑客攻击尝试。网站运营方匆忙安装安全更新，或暂时关闭系统以降低风险。

日本系统暂停运行

日本移动运营商软银于10月23日宣布暂停面向移动通信用户的紧急警报系统。在为修复PHP漏洞进行技术工作的期间，客户将无法收到地震和海啸的早期预警，以及有关自然灾害和疏散的信息。

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券商野村、三菱UFJ金融集团、全日空航空公司和东日本铁路作为紧急措施的一部分，暂时限制了部分互联网服务。日本财务省、国税厅和气象厅也暂停了部分在线服务。

用于保护系统的人工智能

日本经济产业大臣赤泽亮正表示，一次成功的攻击只需要一个未受保护的点，因此防御者需要从攻击者的角度思考。他表示，为了抢在攻击之前，也必须使用人工智能。

趋势科技首席执行官陈怡桦推测，日本企业可能因详细的记录而成为目标，而人工智能正降低攻击者面临的语言障碍。PHP开发者于周三发布了针对这些漏洞的修复程序，并敦促用户立即更新软件。

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