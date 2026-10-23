Japonia utworzy zespół do symulowania cyberataków z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, aby wykrywać luki w systemach technologicznych. Decyzję ogłoszono w związku z krytycznymi wadami języka programowania PHP, przez które w tym tygodniu na świecie tymczasowo przestały działać strony instytucji państwowych i firm.

Jak podaje Channel NewsAsia, po ujawnieniu informacji o lukach odnotowano miliony prób włamań. Operatorzy stron pospiesznie instalowali aktualizacje bezpieczeństwa lub tymczasowo wyłączali systemy, aby ograniczyć ryzyko.

Zawieszenie systemów w Japonii

Japoński operator komórkowy SoftBank poinformował 23 października o zawieszeniu systemu alertów alarmowych dla użytkowników telefonii komórkowej. Podczas prac technicznych mających usunąć lukę w PHP klienci nie będą otrzymywać wczesnych ostrzeżeń o trzęsieniach ziemi i tsunami ani informacji o klęskach żywiołowych i ewakuacji.

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Firma maklerska Nomura, Mitsubishi UFJ Financial Group, linie lotnicze ANA oraz East Japan Railway tymczasowo ograniczyły część usług internetowych w ramach działań nadzwyczajnych. Ministerstwo Finansów Japonii, Krajowa Agencja Podatkowa i Agencja Meteorologiczna również wstrzymywały działanie niektórych usług online.

AI do ochrony systemów

Minister przemysłu Japonii Ryosei Akazawa oświadczył, że do skutecznego ataku wystarczy jeden niezabezpieczony punkt, dlatego obrońcy muszą myśleć z perspektywy atakującego. Według niego, aby wyprzedzać ataki, należy również wykorzystywać sztuczną inteligencję.

Dyrektorka generalna Trend Micro Eva Chen przypuszcza, że japońskie firmy mogą być celami ze względu na szczegółowe rejestry, a bariera językowa dla atakujących zmniejsza się dzięki AI. Twórcy PHP wydali w środę poprawki dla luk i wezwali użytkowników do natychmiastowej aktualizacji oprogramowania.

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