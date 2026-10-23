Zespół z Uniwersytetu Sztucznej Inteligencji im. Mohammeda bin Zayeda (MBZUAI) w Abu Zabi zdobył nagrodę Robotic Urology Breakthrough Innovation Challenge podczas konferencji robotycznej chirurgii urologicznej Erus 26 w Padwie we Włoszech. Wyróżnienie przyznano za opracowanie Janus AI — systemu, który ma pomagać chirurgom podczas operacji robotycznych, informuje The National.

Wyszukiwanie podobnych etapów operacji

Janus AI analizuje nagranie wideo zarejestrowane podczas robotycznego zabiegu chirurgicznego i dobiera 30-sekundowy fragment wcześniejszej operacji, odpowiadający aktualnemu etapowi procedury. System porównywany jest do wyszukiwarki nagrań wideo z operacji robotycznych: ma zapewniać lekarzom dostęp do odpowiednich przykładów bezpośrednio podczas zabiegu.

Rozwiązanie może wyświetlić chirurgowi trzy nagrania z wcześniejszych operacji na analogicznym etapie. Umożliwia to porównanie różnych podejść innych lekarzy i zorientowanie się w kolejnych krokach. Profesor robotyki MBZUAI Cesare Stefanini, który nadzorował rozwój technologii, zaznaczył, że takie fragmenty wideo mogą służyć lekarzom jako wskazówka, gdy koledzy nie mogą udzielić konsultacji osobiście.

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Baza danych i dalszy rozwój

Nazwę Janus AI system otrzymał na cześć starożytnego rzymskiego boga Janusa, przedstawianego z dwiema twarzami — jedna patrzyła w przeszłość, a druga w przyszłość. Zasada ta odzwierciedla przeznaczenie technologii: wykorzystywanie doświadczeń z wcześniejszych operacji do podejmowania decyzji podczas bieżącego zabiegu.

Obecnie biblioteka nagrań obejmuje robotyczne procedury urologiczne, w tym nefrektomie — operacje usunięcia nerki. Projekt rozwijano wspólnie z chirurgami z University of Illinois Chicago; dołączył do niego również Uniwersytet Turyński. Znaczną część prac nad systemem przez około pięć miesięcy wykonał badacz podoktorski MBZUAI Edoardo Fazzari.

Janus AI nie jest jeszcze gotowy do zastosowania podczas rzeczywistych operacji. Przed użyciem klinicznym technologia wymaga dalszego udoskonalenia i zatwierdzenia regulacyjnego. Twórcy planują rozszerzyć bibliotekę o inne procedury chirurgiczne, przede wszystkim robotyczne, a po zakończeniu rozwoju znaleźć partnera komercyjnego, aby wprowadzić system na rynek.

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