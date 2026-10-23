Команда Университета искусственного интеллекта имени Мохаммеда бин Заеда (MBZUAI) в Абу-Даби получила награду Robotic Urology Breakthrough Innovation Challenge на конференции по роботизированной урологической хирургии Erus 26 в Падуе, Италия. Награду присудили за разработку Janus AI — системы, призванной помогать хирургам во время роботизированных операций, сообщает The National.

Поиск похожих этапов операции

Janus AI анализирует видео, записанное во время роботизированного хирургического вмешательства, и подбирает 30-секундный фрагмент предыдущей операции, соответствующий текущему этапу процедуры. Систему сравнивают с поисковой системой для видеозаписей роботизированных операций: она должна предоставлять врачам доступ к релевантным примерам непосредственно во время вмешательства.

Разработка может показать хирургу три видео предыдущих операций на аналогичном этапе. Это позволяет сравнить разные подходы других врачей и сориентироваться в дальнейших шагах. Профессор робототехники MBZUAI Чезаре Стефанини, который курировал разработку технологии, отметил, что такие видеофрагменты могут служить ориентиром для врачей, когда коллеги не могут предоставить консультацию лично.

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База данных и дальнейшая разработка

Название Janus AI система получила в честь древнеримского бога Януса, которого изображали с двумя лицами — одно смотрело в прошлое, другое в будущее. Этот принцип отражает назначение технологии: использовать опыт предыдущих операций для принятия решений во время текущего вмешательства.

В настоящее время видеобиблиотека охватывает роботизированные урологические процедуры, в том числе нефрэктомии — операции по удалению почки. Проект разрабатывали совместно с хирургами Университета Иллинойса в Чикаго; к нему также присоединился Туринский университет. Значительную часть работы над системой в течение примерно пяти месяцев выполнил постдокторант MBZUAI Эдоардо Фаццари.

Janus AI еще не готова к применению во время реальных операций. Перед клиническим использованием технология требует дальнейшего совершенствования и регуляторного одобрения. Разработчики планируют расширять библиотеку на другие, прежде всего роботизированные, хирургические процедуры, а после завершения разработки найти коммерческого партнера для вывода системы на рынок.

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