阿布扎比穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（MBZUAI）的一支团队在意大利帕多瓦举行的 Erus 26 机器人泌尿外科会议上，获得了 Robotic Urology Breakthrough Innovation Challenge 奖。该奖项授予 Janus AI 的开发团队；这是一个旨在机器人手术期间协助外科医生的系统，据《国家报》报道。

搜索相似的手术阶段

Janus AI 会分析在机器人外科干预过程中录制的视频，并从此前的手术中选取一段30秒的片段，该片段与当前程序所处阶段相对应。该系统被比作机器人手术视频记录的搜索引擎：其目标是在干预过程中直接为医生提供相关案例。

该系统可向外科医生展示此前手术中处于类似阶段的三段视频。这使得医生能够比较其他医生的不同方法，并了解后续步骤。负责监督该技术开发的 MBZUAI 机器人学教授切萨雷·斯特凡尼尼表示，当同事无法亲自提供咨询时，这类视频片段可为医生提供参考。

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数据库与后续开发

该系统被命名为 Janus AI，以古罗马神祇雅努斯命名。雅努斯通常被描绘为拥有两张面孔，一张望向过去，另一张望向未来。这一原则反映了该技术的用途：利用此前手术的经验，为当前干预过程中的决策提供支持。

目前，该视频库涵盖机器人泌尿外科手术，包括肾切除术——即切除肾脏的手术。该项目与伊利诺伊大学芝加哥分校的外科医生共同开发；都灵大学也参与了该项目。MBZUAI 博士后研究员埃多阿尔多·法扎里在大约五个月内完成了该系统的大部分工作。

Janus AI 尚未准备好用于实际手术。该技术在临床使用前仍需进一步完善并获得监管批准。开发人员计划将视频库扩展至其他外科手术，尤其是机器人手术，并在开发完成后寻找商业合作伙伴，将该系统推向市场。

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