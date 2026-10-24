阿拉伯联合酋长国发布了人工智能平台Jais 3，该平台旨在处理阿拉伯语的区域方言。这项开发由阿布扎比穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学与Inception42共同完成，The National报道。

Jais 3可以回答查询、转录对话录音，还可以创建文档和演示文稿。该平台包含语音识别模型Jais Speech，适配现代标准阿拉伯语以及海湾国家和北非的方言。

方言处理

开发者称，Jais Speech可转录现代标准阿拉伯语以及19个阿拉伯国家使用的方言。该模型还可以追踪说话者从阿拉伯语切换至英语或法语的情况，并以原始文字保留外语词汇。该系统能够识别方言，并可在转录文本中添加阿拉伯语变音符号。

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Jais Speech与语言模型结合后，使Jais 3能够接收阿拉伯语或英语口头指令并执行所交办的任务。基础模型研究所高级研究员Haonan Li指出，团队必须专门处理不同阿拉伯语区域形式的代表性问题，尤其是因为有关海湾国家方言的开放数据数量有限。

模型评估

基础模型研究所和Inception42使用一套包含24项阿拉伯语基准测试的集合对模型进行了评估，该集合与模型一同发布。开发者称，Jais 3的最大版本在执行智能体任务方面超过其他开放模型，并且在阿拉伯语理解方面展现出与最强模型相当的结果。

开发者还表示，在被比较的模型中，Jais Speech的平均词错误率和字符错误率最低。据其数据，拥有70亿和320亿参数的版本在同等规模的开放模型中获得了阿拉伯语最高平均分数。

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