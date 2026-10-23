Япония создаст команду для моделирования кибератак с использованием искусственного интеллекта, чтобы выявлять уязвимости технологических систем. Решение объявили на фоне критических недостатков в языке программирования PHP, из-за которых на этой неделе в мире временно прекращали работу сайты государственных учреждений и компаний.

Как сообщает Channel NewsAsia, после раскрытия информации об уязвимостях были зафиксированы миллионы попыток взлома. Операторы сайтов спешно устанавливали обновления безопасности или временно отключали системы, чтобы снизить риски.

Приостановка систем в Японии

Японский мобильный оператор SoftBank 23 октября сообщил о приостановке системы экстренных оповещений для пользователей мобильной связи. Во время технических работ по устранению уязвимости PHP клиенты не будут получать ранние предупреждения о землетрясениях и цунами, а также информацию о стихийных бедствиях и эвакуации.

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Брокерская компания Nomura, Mitsubishi UFJ Financial Group, авиакомпания ANA и East Japan Railway временно ограничили часть интернет-сервисов в рамках экстренных мер. Министерство финансов Японии, Национальное налоговое агентство и Метеорологическое агентство также приостанавливали работу отдельных онлайн-сервисов.

ИИ для защиты систем

Министр промышленности Японии Рёсэй Аказава заявил, что для успешной атаки достаточно одной незащищенной точки, поэтому защитникам нужно мыслить с позиции злоумышленника. По его словам, для опережения атак необходимо также применять искусственный интеллект.

Генеральный директор Trend Micro Ева Чен предположила, что японские компании могут быть целями из-за подробных записей, а языковой барьер для злоумышленников снижается благодаря ИИ. Разработчики PHP в среду выпустили исправления для уязвимостей и призвали пользователей немедленно обновить программное обеспечение.

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