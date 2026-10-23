中国上映首部完全由人工智能创作的电影——Channel NewsAsia

10月23日，科幻惊悚片Sanxingdui: Future Past在中国影院上映。这部影片被称为中国首部完全由人工智能创作的长篇电影。首映当天计划安排超过1万场放映，但预售票房仍然低迷，Channel NewsAsia报道。

上映初期票房低迷

据票务平台猫眼数据，截至10月22日晚，预售收入为6.5万元人民币，约合9700美元。该平台预测，这部影片的总票房不会超过10万元人民币。

这只是所公布制作成本中的一小部分。电影公司博纳影业集团表示，近100人参与制作这部影片超过两年，其制作成本超过1000万元人民币，即150万美元。

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观众和创作者的反应

博纳影业集团首席执行官姜德福承认观众反应冷淡。同时，他表示，该团队是首个尝试这种形式的团队，首个获得影院发行许可的团队，也是首个接受观众检验的团队。

参加免费首映前放映的观众艾瑞斯·杨表示，因影片质量问题，她不会购买电影票。她认为，如果一部人工智能影片的视觉水准能够达到Avatar系列的影院观影体验，她愿意为其付费。

从事人工智能工作的独立导演张军向法新社表示，观众不会仅仅因为一部电影由人工智能制作就购买电影票。与此同时，人工智能生成的视频已在中国流行：9月，抖音平台上的人工智能短剧获得了超过2000亿次观看。

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