23 октября в китайских кинотеатрах начался прокат научно-фантастического триллера Sanxingdui: Future Past, который называют первым полнометражным фильмом страны, полностью созданным искусственным интеллектом. На день премьеры было запланировано более 10 тысяч сеансов, однако предварительная продажа билетов оставалась низкой, сообщает Channel NewsAsia.

Низкие сборы на старте

По данным билетной платформы Maoyan, по состоянию на вечер 22 октября предпродажи принесли 65 тысяч юаней, или около 9,7 тысячи долларов США. Платформа прогнозировала, что общие кассовые сборы картины не превысят 100 тысяч юаней.

Это лишь небольшая часть заявленных расходов на производство. Кинокомпания Bona Film Group сообщила, что над фильмом более двух лет работали почти 100 человек, а расходы на его создание превысили 10 миллионов юаней, или 1,5 миллиона долларов США.

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Реакция зрителей и создателей

Генеральный директор Bona Film Group Цзян Дэфу признал сдержанную реакцию аудитории. В то же время он отметил, что команда первой попробовала такой формат, первой получила разрешение на прокат в кинотеатрах и первой проходит проверку зрителями.

Зрительница Ирис Янг, посетившая бесплатный предпремьерный показ, заявила, что не купила бы билет из-за качества фильма. По ее мнению, она была бы готова платить за ИИ-картину, если бы ее визуальный уровень соответствовал кинотеатральному опыту франшизы Avatar.

Независимый режиссер Чжан Цзюнь, работающий с искусственным интеллектом, заявил AFP, что зрители не будут платить за билеты только потому, что фильм создан с помощью ИИ. В то же время видео, сгенерированные искусственным интеллектом, уже популярны в Китае: короткие ИИ-драмы на платформе Douyin в сентябре набрали более 200 миллиардов просмотров.

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