23 października w chińskich kinach rozpoczęła się dystrybucja thrillera science fiction Sanxingdui: Future Past, nazywanego pierwszym pełnometrażowym filmem w kraju w całości stworzonym przez sztuczną inteligencję. Na dzień premiery zaplanowano ponad 10 tys. seansów, jednak przedsprzedaż biletów pozostawała niska, informuje Channel NewsAsia.

Niskie wpływy na starcie

Według platformy biletowej Maoyan, do wieczora 22 października przedsprzedaż przyniosła 65 tys. juanów, czyli około 9,7 tys. dolarów amerykańskich. Platforma prognozowała, że łączne wpływy kasowe filmu nie przekroczą 100 tys. juanów.

To tylko niewielka część deklarowanych kosztów produkcji. Firma filmowa Bona Film Group poinformowała, że nad filmem przez ponad dwa lata pracowało niemal 100 osób, a koszty jego stworzenia przekroczyły 10 mln juanów, czyli 1,5 mln dolarów amerykańskich.

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Reakcje widzów i twórców

Dyrektor generalny Bona Film Group Jiang Defu przyznał, że reakcja widowni była powściągliwa. Jednocześnie zaznaczył, że zespół jako pierwszy spróbował takiego formatu, jako pierwszy otrzymał zgodę na dystrybucję kinową i jako pierwszy przechodzi ocenę widzów.

Widzka Iris Yang, która uczestniczyła w bezpłatnym pokazie przedpremierowym, powiedziała, że nie kupiłaby biletu ze względu na jakość filmu. Jej zdaniem byłaby gotowa zapłacić za film SI, gdyby jego poziom wizualny odpowiadał kinowym doświadczeniom oferowanym przez franczyzę Avatar.

Niezależny reżyser Zhang Jun, który pracuje ze sztuczną inteligencją, powiedział AFP, że widzowie nie będą płacić za bilety wyłącznie dlatego, że film został stworzony z pomocą SI. Jednocześnie filmy wideo generowane przez sztuczną inteligencję są już popularne w Chinach: krótkie dramaty SI na platformie Douyin we wrześniu uzyskały ponad 200 mld wyświetleń.

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