Meta odroczyła nowe warunki dla firm do 20 listopada — The Verge

Meta odroczyła wejście w życie nowych warunków dla firm do 20 listopada po zastrzeżeniach wydawców dotyczących możliwości zbierania materiałów ze stron informacyjnych do szkolenia systemów sztucznej inteligencji. Początkowo warunki miały zacząć obowiązywać 30 października, informuje The Verge.

Obawy wydawców

Zdaniem wydawców nowe zasady mogły dać Mecie nieograniczone zezwolenie na skanowanie serwisów informacyjnych korzystających z jej platform oraz wykorzystywanie pozyskanych materiałów do szkolenia AI. Firma zmieniła sformułowanie, usuwając wzmiankę o szkoleniu swoich produktów, jednak eksperci prawni uznali, że nie wyklucza to takiej możliwości.

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News/Media Alliance w liście do dyrektora generalnego Meta Marka Zuckerberga zażądał rewizji warunków, wskazując na ryzyko „poważnej szkody” dla wydawców. Cyfrowi reklamodawcy i wydawcy z Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii również wezwali regulatorów, aby zmusili Metę do wstrzymania wdrażania zasad.

Wyjaśnienia Mety

Rzecznik Meta Daniel Roberts oświadczył, że odroczenie jest potrzebne, aby firma miała więcej czasu na wyjaśnienie partnerom i zainteresowanym stronom, co dokładnie się zmienia, a co nie. Jak powiedział, Meta dodatkowo wyjaśni także, jak korzysta z robotów indeksujących sieć oraz że właściciele treści nadal będą mogli używać pliku robots.txt, aby przekazywać swoje preferencje dotyczące skanowania stron.

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