Meta отложила новые условия для бизнеса до 20 ноября — The Verge

Meta отложила вступление в силу новых условий для бизнеса до 20 ноября после возражений издателей относительно возможности сбора материалов новостных сайтов для обучения систем искусственного интеллекта. Изначально условия должны были вступить в силу 30 октября, сообщает The Verge.

Опасения издателей

По мнению издателей, новые правила могли предоставить Meta разрешение без ограничений сканировать новостные сайты, использующие ее платформы, и применять полученные материалы для обучения ИИ. Компания изменила формулировку, убрав упоминание об обучении своих продуктов, однако юридические эксперты считали, что это не исключает такой возможности.

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News/Media Alliance в письме генеральному директору Meta Марку Цукербергу потребовал пересмотреть условия, заявив о риске «серьезного вреда» для издателей. Цифровые рекламодатели и издатели из Европейского Союза и Великобритании также призвали регуляторов заставить Meta остановить введение правил.

Объяснение Meta

Представитель Meta Дэниел Робертс заявил, что отсрочка необходима, чтобы у компании было больше времени объяснить партнерам и заинтересованным сторонам, что именно меняется, а что — нет. По его словам, Meta также дополнительно разъяснит, как использует веб-сканеры и что владельцы контента по-прежнему смогут использовать файл robots.txt, чтобы сообщать свои предпочтения относительно сканирования сайтов.

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