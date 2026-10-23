Meta відклала нові умови для бізнесу до 20 листопада — The Verge

Meta відклала набуття чинності новими умовами для бізнесу до 20 листопада після заперечень видавців щодо можливості збирання матеріалів новинних сайтів для навчання систем штучного інтелекту. Спочатку умови мали почати діяти 30 жовтня, повідомляє The Verge.

Занепокоєння видавців

Нові правила, на думку видавців, могли надати Meta дозвіл без обмежень сканувати новинні сайти, що користуються її платформами, та використовувати отримані матеріали для навчання ШІ. Компанія змінила формулювання, вилучивши згадку про навчання своїх продуктів, однак юридичні експерти вважали, що це не виключає такої можливості.

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News/Media Alliance у листі до генерального директора Meta Марка Цукерберга вимагала переглянути умови, заявивши про ризик «серйозної шкоди» для видавців. Цифрові рекламодавці та видавці з Європейського Союзу і Великої Британії також закликали регуляторів змусити Meta зупинити запровадження правил.

Пояснення Meta

Речник Meta Деніел Робертс заявив, що відтермінування потрібне, аби компанія мала більше часу пояснити партнерам і зацікавленим сторонам, що саме змінюється, а що — ні. За його словами, Meta також додатково роз’яснить, як використовує вебсканери та що власники контенту й надалі зможуть застосовувати файл robots.txt, щоб повідомляти свої вподобання щодо сканування сайтів.

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