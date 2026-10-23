W Południowej Kalifornii księżycowy lądownik Griffin Mission One, czyli Griffin-1, przeszedł serię kluczowych testów środowiskowych przed swoją pierwszą misją na Księżyc. Start aparatu zaplanowano na ten rok, informuje Space.com.

Symulacja warunków lotu

Robotyczny aparat firmy Voyager Technologies był testowany w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA. Podczas kontroli specjaliści symulowali ekstremalne temperatury, wibracje i dźwięki, których moduł doświadczy od startu do lądowania na powierzchni Księżyca.

Testy przeprowadzono w symulatorze kosmicznym JPL o szerokości 7,6 metra. Laboratorium poinformowało, że Griffin-1 pomyślnie zakończył tę serię kontroli. Charles Whitsel, kierownik Biura Rozwoju Systemów Eksploracyjnych JPL, zaznaczył, że instytucja udostępnia swoje doświadczenie i sprzęt na potrzeby nowego etapu komercyjnej eksploracji Księżyca.

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Ładunek dla południowego bieguna Księżyca

Griffin-1 ma wyruszyć w rejon południowego bieguna Księżyca w ramach inicjatywy NASA Commercial Lunar Payload Services. Według Space.com aparat dostarczy na miejsce lądowania ponad 455 kilogramów ładunku.

Ładunek będzie obejmował eksperymenty naukowe i nowe technologie do testów na powierzchni Księżyca. W szczególności moduł przewiezie łazik FLIP firmy Astrolab z superkomputerem na pokładzie. Space.com zauważa, że misja ma pomóc przygotować przyszłą załogową bazę w pobliżu południowego bieguna Księżyca, którą NASA planuje utworzyć w ciągu najbliższych kilku lat.

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