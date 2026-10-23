在南加州，Griffin Mission One月球着陆器，即Griffin-1，在首次月球任务前完成了一系列关键环境测试。该飞行器计划于今年发射，Space.com报道。

模拟飞行条件

Voyager Technologies公司的机器人飞行器在NASA喷气推进实验室接受测试。在检查期间，专家模拟了该模块从发射到降落在月球表面将经历的极端温度、振动和噪声。

测试在JPL一个宽7.6米的太空模拟器中进行。实验室表示，Griffin-1成功完成了这一系列检查。JPL探索系统开发办公室经理查尔斯·惠特塞尔指出，该机构为商业月球探索的新阶段提供其经验和设备。

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运往月球南极的载荷

Griffin-1计划作为NASA商业月球载荷服务计划的一部分前往月球南极地区。据Space.com报道，该飞行器将向着陆点运送超过455公斤的货物。

载荷将包括用于在月球表面测试的科学实验和新技术。特别是，该模块将运载Astrolab公司的FLIP月球车，车上配有一台超级计算机。Space.com指出，这项任务将有助于为未来位于月球南极附近的载人基地做准备，NASA计划在未来几年内建立该基地。

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