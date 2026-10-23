У Південній Каліфорнії місячний посадковий модуль Griffin Mission One, або Griffin-1, пройшов серію критичних екологічних випробувань перед своєю першою місією до Місяця. Запуск апарата запланований на цей рік, повідомляє Space.com.

Імітація умов польоту

Роботизований апарат компанії Voyager Technologies випробовували в Лабораторії реактивного руху NASA. Під час перевірок фахівці імітували екстремальні температури, вібрації та звуки, яких модуль зазнаватиме від запуску до посадки на поверхні Місяця.

Випробування проходили в космічному симуляторі JPL завширшки 7,6 метра. У лабораторії повідомили, що Griffin-1 успішно завершив цю серію перевірок. Менеджер Офісу розроблення систем дослідження JPL Чарльз Уітсел зазначив, що установа надає свій досвід та обладнання для нового етапу комерційного дослідження Місяця.

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Вантаж для південного полюса Місяця

Griffin-1 має вирушити до району південного полюса Місяця в межах ініціативи NASA Commercial Lunar Payload Services. Апарат, за даними Space.com, доставить до місця посадки понад 455 кілограмів вантажу.

До корисного вантажу увійдуть наукові експерименти й нові технології для випробувань на місячній поверхні. Зокрема, модуль перевезе ровер FLIP компанії Astrolab із суперкомп’ютером на борту. У Space.com зазначають, що ця місія має допомогти підготувати майбутню пілотовану базу поблизу південного полюса Місяця, яку NASA планує створити протягом найближчих кількох років.

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