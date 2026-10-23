В Южной Калифорнии лунный посадочный модуль Griffin Mission One, или Griffin-1, прошел серию критических экологических испытаний перед своей первой миссией к Луне. Запуск аппарата запланирован на этот год, сообщает Space.com.

Имитация условий полета

Роботизированный аппарат компании Voyager Technologies испытывали в Лаборатории реактивного движения NASA. Во время проверок специалисты имитировали экстремальные температуры, вибрации и звуки, которым модуль будет подвергаться от запуска до посадки на поверхности Луны.

Испытания проходили в космическом симуляторе JPL шириной 7,6 метра. В лаборатории сообщили, что Griffin-1 успешно завершил эту серию проверок. Менеджер Офиса разработки систем исследований JPL Чарльз Уитсел отметил, что учреждение предоставляет свой опыт и оборудование для нового этапа коммерческого исследования Луны.

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Груз для южного полюса Луны

Griffin-1 должен отправиться в район южного полюса Луны в рамках инициативы NASA Commercial Lunar Payload Services. По данным Space.com, аппарат доставит к месту посадки более 455 килограммов груза.

В полезную нагрузку войдут научные эксперименты и новые технологии для испытаний на лунной поверхности. В частности, модуль перевезет ровер FLIP компании Astrolab с суперкомпьютером на борту. В Space.com отмечают, что эта миссия должна помочь подготовить будущую пилотируемую базу возле южного полюса Луны, которую NASA планирует создать в течение ближайших нескольких лет.

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