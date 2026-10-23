智能戒指制造商Oura已在美国得克萨斯州联邦法院对印度公司Ultrahuman提起新的诉讼。Oura要求赔偿，并请求法院永久禁止Ring Pro型号在美国销售，称该产品侵犯了其两项涉及设备设计和内部组件的专利。TechCrunch报道。

诉讼涉及D804,471号和12,769,363号专利。Oura于10月20日获得后者，即在提起诉讼前两天。该专利涉及一种智能戒指的结构，其内部元件包括弯曲电池、印刷电路板、磁铁和传感器。

Ring Pro重返美国市场

Ultrahuman于2月推出了重新设计的Ring Pro版本。3月，美国海关和边境保护局作出有利于该公司的决定，使其在此前Ring Air型号被禁止进口后得以重返美国市场。

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在Oura于2025年8月获得美国国际贸易委员会关于专利侵权的裁决后，针对Ring Air的限制开始生效。Oura表示，海关部门3月的决定仅涉及此前争议中的专利，而非新诉讼中列出的两项专利。

案件中的第二被告

得克萨斯州电子产品制造商SVTronics也被列为被告。根据诉讼文件，该公司在得克萨斯州普莱诺市的一处工厂生产Ring Pro，据称是按照Ultrahuman的指示并在其控制下进行。Oura称，两家公司通过在美国制造、进口和销售该设备侵犯了其权利。

Oura与Ultrahuman之间的专利争端自2023年以来一直持续。Oura还对其他智能戒指制造商提出了专利侵权主张，包括三星、RingConn、Circular和Zepp Health。RingConn和Circular已与Oura达成许可协议，并同意就其产品的后续销售支付专利使用费。Ultrahuman未回应置评请求。

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