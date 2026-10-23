Producent smartpierścieni Oura złożył nowy pozew przeciwko indyjskiej firmie Ultrahuman w sądzie federalnym w Teksasie w USA. Oura domaga się odszkodowania oraz stałego sądowego zakazu sprzedaży modelu Ring Pro w USA, twierdząc, że narusza on dwa jej patenty dotyczące konstrukcji urządzenia i jego wewnętrznych komponentów. Informuje o tym TechCrunch.

Pozew dotyczy patentów D804,471 i 12,769,363. Ten drugi Oura otrzymała 20 października, dwa dni przed złożeniem pozwu. Dotyczy on konstrukcji smartpierścienia z takimi elementami wewnętrznymi jak zakrzywiona bateria, płytka drukowana, magnesy i czujniki.

Powrót Ring Pro na rynek USA

Ultrahuman zaprezentował przeprojektowaną wersję Ring Pro w lutym. W marcu amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic wydała korzystną dla firmy decyzję, która pozwoliła jej wrócić na amerykański rynek po zakazie importu wcześniejszego modelu Ring Air.

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Ograniczenia dotyczące Ring Air weszły w życie po tym, jak Oura uzyskała w sierpniu 2025 roku decyzję Komisji Handlu Międzynarodowego USA w sprawie naruszenia praw patentowych. Oura twierdzi, że marcowa decyzja służby celnej dotyczyła wyłącznie patentu z poprzedniego sporu, a nie dwóch patentów wskazanych w nowym pozwie.

Drugi pozwany w sprawie

Jako pozwany wskazany został również teksański producent elektroniki SVTronics. Zgodnie z pozwem firma wytwarza Ring Pro w zakładzie w mieście Plano w Teksasie, rzekomo zgodnie z instrukcjami i pod kontrolą Ultrahuman. Oura twierdzi, że obie firmy naruszają jej prawa poprzez produkcję, import i sprzedaż urządzenia w USA.

Spór patentowy między Oura a Ultrahuman trwa od 2023 roku. Oura zgłaszała również roszczenia dotyczące naruszenia patentów wobec innych producentów smartpierścieni, w tym Samsung, RingConn, Circular i Zepp Health. RingConn i Circular zawarły z Oura umowy licencyjne i zgodziły się płacić tantiemy za dalszą sprzedaż swoich produktów. Ultrahuman nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

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