Производитель смарт-колец Oura подал новый иск против индийской компании Ultrahuman в федеральный суд в Техасе, США. Oura требует компенсации и постоянного судебного запрета на продажу в США модели Ring Pro, утверждая, что она нарушает два ее патента на дизайн устройства и внутренние компоненты. Об этом сообщает TechCrunch.

В иске речь идет о патентах D804,471 и 12,769,363. Последний Oura получила 20 октября — за два дня до подачи иска. Он касается конструкции смарт-кольца с такими внутренними элементами, как изогнутая батарея, печатная плата, магниты и сенсоры.

Возвращение Ring Pro на рынок США

Ultrahuman представила переработанную версию Ring Pro в феврале. В марте Таможенно-пограничная служба США приняла благоприятное для компании решение, позволившее ей вернуться на американский рынок после запрета на импорт предыдущей модели Ring Air.

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Ограничения в отношении Ring Air вступили в силу после того, как Oura добилась решения Комиссии по международной торговле США о нарушении патентных прав в августе 2025 года. Oura заявляет, что мартовское решение таможенной службы касалось только патента из предыдущего спора, а не двух патентов, указанных в новом иске.

Второй ответчик по делу

Ответчиком также указан техасский производитель электроники SVTronics. Согласно иску, компания производит Ring Pro на предприятии в городе Плейно, штат Техас, предположительно по указаниям и под контролем Ultrahuman. Oura утверждает, что обе компании нарушают ее права посредством производства, импорта и продажи устройства в США.

Патентный спор между Oura и Ultrahuman продолжается с 2023 года. Oura также предъявляла претензии о нарушении патентов другим производителям смарт-колец, в частности Samsung, RingConn, Circular и Zepp Health. RingConn и Circular заключили лицензионные соглашения с Oura и согласились выплачивать роялти за дальнейшую продажу своей продукции. Ultrahuman не ответила на запрос о комментарии.

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