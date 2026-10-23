由昆士兰大学数学与物理学院研究人员领导的国际科学家团队汇集了2884颗Ia型超新星的观测结果。该新样本是为此类天体收集的最大样本，为暗能量可能随时间变化、而非如标准宇宙学模型所预测的那样保持恒定，提供了更多证据，ScienceDaily报道。

Ia型超新星是白矮星爆发，天文学家利用它们测量巨大的宇宙距离并追踪宇宙膨胀的历史。研究人员整合了30年来积累的数据，其中包括历史测量数据以及2024年发布的暗能量巡天结果。

核查了不同望远镜的数据

为比较不同年份的观测结果，团队采用更现代的方法重新分析了旧数据。望远镜之间的差异、宇宙尘埃、超新星所在星系的质量，以及引力透镜效应——大质量天体使光线在前往地球的途中发生弯曲和放大——都可能影响距离估计的准确性。

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据博士生瑞安·卡米莱里称，将更新后的超新星数据与其他宇宙学测量结果相结合，包括遗迹辐射和星系分布数据，并未证实暗能量保持不变的假设。

结果与其他迹象一致

天体物理学家塔玛拉·戴维斯指出，暗能量巡天的数据早在2024年就表明，暗能量可能随时间变化。新的汇编也记录了与标准模型的偏离，尽管方向略有不同。

此前，研究早期宇宙遗迹声波的暗能量光谱仪也发现了暗能量变化的类似迹象。作者计划通过新的观测来扩充样本，其中包括暗能量基岩全天超新星项目的数据；该项目发现了数百颗距离地球更近的超新星。

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