Международная группа ученых под руководством исследователей Школы математики и физики Университета Квинсленда объединила наблюдения 2884 сверхновых типа Ia. Новая выборка, крупнейшая из собранных для таких объектов, предоставила дополнительные свидетельства того, что темная энергия может меняться со временем, а не быть постоянной величиной, как предсказывает стандартная космологическая модель, сообщает ScienceDaily.

Сверхновые типа Ia — это взрывы белых карликов, которые астрономы используют для измерения огромных космических расстояний и отслеживания истории расширения Вселенной. Исследователи свели воедино данные, накопленные за три десятилетия, в том числе исторические измерения и результаты Dark Energy Survey, опубликованные в 2024 году.

Проверили данные разных телескопов

Чтобы сопоставить наблюдения разных лет, команда повторно проанализировала старые данные с применением более современных методов. На точность оценок расстояний могут влиять различия между телескопами, космическая пыль, масса галактик, в которых расположены сверхновые, а также гравитационное линзирование — искривление и усиление света массивными объектами на пути к Земле.

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По словам докторанта Райана Камиллери, объединение обновленных данных о сверхновых с другими космологическими измерениями, в частности с реликтовым излучением и данными о распределении галактик, не подтвердило предположение о неизменности темной энергии.

Результаты согласуются с другими намеками

Астрофизик Тамара Дэвис отметила, что данные Dark Energy Survey еще в 2024 году указывали на возможную временную изменчивость темной энергии. Новая компиляция также фиксирует отклонения от стандартной модели, хотя и в несколько ином направлении.

Подобные намеки на вариации темной энергии ранее обнаружил Dark Energy Spectroscopic Instrument, который исследует реликтовые звуковые волны ранней Вселенной. Авторы планируют пополнять выборку новыми наблюдениями, в частности данными программы Dark Energy Bedrock All-Sky Supernova, которая выявляет сотни сверхновых, находящихся ближе к Земле.

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