Międzynarodowa grupa naukowców kierowana przez badaczy ze School of Mathematics and Physics Uniwersytetu Queensland połączyła obserwacje 2884 supernowych typu Ia. Nowa próbka, największa zgromadzona dla takich obiektów, dostarczyła dodatkowych dowodów na to, że ciemna energia może zmieniać się w czasie, zamiast pozostawać stała, jak przewiduje standardowy model kosmologiczny, informuje ScienceDaily.

Supernowe typu Ia to eksplozje białych karłów, których astronomowie używają do mierzenia ogromnych odległości kosmicznych i śledzenia historii rozszerzania się Wszechświata. Badacze połączyli dane gromadzone przez trzy dekady, w tym historyczne pomiary oraz wyniki Dark Energy Survey opublikowane w 2024 roku.

Sprawdzono dane z różnych teleskopów

Aby porównać obserwacje z różnych lat, zespół ponownie przeanalizował starsze dane z zastosowaniem nowocześniejszych metod. Na dokładność oszacowań odległości mogą wpływać różnice między teleskopami, pył kosmiczny, masa galaktyk, w których znajdują się supernowe, a także soczewkowanie grawitacyjne — zakrzywianie i wzmacnianie światła przez masywne obiekty na drodze do Ziemi.

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Według doktoranta Ryana Camilleriego połączenie zaktualizowanych danych o supernowych z innymi pomiarami kosmologicznymi, w tym promieniowaniem reliktowym i danymi o rozmieszczeniu galaktyk, nie potwierdziło założenia o niezmienności ciemnej energii.

Wyniki są zgodne z innymi wskazówkami

Astrofizyczka Tamara Davis zaznaczyła, że dane Dark Energy Survey już w 2024 roku wskazywały na możliwą zmienność ciemnej energii w czasie. Nowa kompilacja również odnotowuje odchylenia od standardowego modelu, choć w nieco innym kierunku.

Podobne wskazówki dotyczące zmian ciemnej energii wcześniej wykrył Dark Energy Spectroscopic Instrument, który bada reliktowe fale dźwiękowe z wczesnego Wszechświata. Autorzy planują uzupełniać próbkę nowymi obserwacjami, w tym danymi z programu Dark Energy Bedrock All-Sky Supernova, który wykrywa setki supernowych bliższych Ziemi.

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