В Брюсселе американская компания Palantir заявила, что не имеет возможности дистанционно отключить ИИ-платформу Maven Smart System, которую используют военный штаб НАТО и несколько европейских вооруженных сил. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Вице-президент Palantir по Великобритании и Европе Луис Мосли заявил, что после приобретения программного обеспечения клиенты получают полный оперативный контроль над ним. По его словам, ни Palantir, ни правительство США не могут получить доступ к системе и отключить ее.

Опасения из-за зависимости от технологий США

Заявление прозвучало на фоне дискуссии в Европе о зависимости от американских оборонных технологий. На прошлой неделе Украина сообщила об ограничениях в использовании военного спутникового сервиса Starshield, который работает через группировку спутников Starlink компании SpaceX. По данным Украины, терминалы перестали работать на быстро движущихся платформах, из-за чего были затруднены, в частности, задачи с применением дронов-перехватчиков для отражения атак России, государства-агрессора.

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Американские и украинские чиновники, а также глава SpaceX Илон Маск давали разные объяснения этим сбоям. Украинские и европейские чиновники заявляли, что подозревают политический мотив, поскольку ограничения произошли после требования президента США Дональда Трампа к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как работает Maven

Система Maven обрабатывает большие массивы данных со спутников, радаров и других сенсоров, чтобы предоставить военным офицерам картину ситуации на поле боя и ускорить принятие решений. НАТО приобрело Maven для Верховного штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в 2025 году, а в июне 2026 года объявило о достижении системой полной технической оперативной готовности.

Германия и Франция не внедрили Maven в собственных вооруженных силах, ссылаясь на опасения зависимости от американской компании. В апреле глава киберкомандования Германии исключил закупку Maven, заявив, что доступ сотрудников частной компании к национальной военной базе данных немыслим. Мосли ответил, что участие сотрудников Palantir в эксплуатации системы зависит от решения заказчика, а при необходимости ее можно использовать независимо от компании.

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