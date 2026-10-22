W Brukseli amerykańska firma Palantir oświadczyła, że nie ma możliwości zdalnego wyłączenia platformy AI Maven Smart System, używanej przez wojskową kwaterę główną NATO i kilka europejskich sił zbrojnych. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Wiceprezes Palantir ds. Wielkiej Brytanii i Europy Louis Mosley powiedział, że po zakupie oprogramowania klienci mają nad nim pełną kontrolę operacyjną. Według niego ani Palantir, ani rząd USA nie mogą uzyskać dostępu do systemu i go wyłączyć.

Obawy dotyczące zależności od technologii USA

Oświadczenie padło w czasie dyskusji w Europie na temat zależności od amerykańskich technologii obronnych. W ubiegłym tygodniu Ukraina poinformowała o ograniczeniach w korzystaniu z wojskowej usługi satelitarnej Starshield, która działa za pośrednictwem konstelacji satelitów Starlink firmy SpaceX. Według Ukrainy terminale przestały działać na szybko poruszających się platformach, co utrudniło między innymi zadania z użyciem dronów przechwytujących do odpierania ataków Rosji, państwa agresora.

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Amerykańscy i ukraińscy urzędnicy, a także szef SpaceX Elon Musk, podawali różne wyjaśnienia tych zakłóceń. Ukraińscy i europejscy urzędnicy stwierdzili, że podejrzewają motyw polityczny, ponieważ ograniczenia nastąpiły po żądaniu prezydenta USA Donalda Trumpa, aby Ukraina zaprzestała uderzeń w rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Jak działa Maven

System Maven przetwarza duże ilości danych z satelitów, radarów i innych czujników, aby zapewnić oficerom wojskowym obraz sytuacji na polu walki i przyspieszyć podejmowanie decyzji. NATO nabyło Maven dla Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił NATO w Europie w 2025 roku, a w czerwcu 2026 roku ogłosiło osiągnięcie przez system pełnej technicznej gotowości operacyjnej.

Niemcy i Francja nie wdrożyły Maven we własnych siłach zbrojnych, powołując się na obawy dotyczące zależności od amerykańskiej firmy. W kwietniu szef niemieckiego cyberdowództwa wykluczył zakup Maven, stwierdzając, że dostęp pracowników prywatnej firmy do krajowej wojskowej bazy danych jest niewyobrażalny. Mosley odpowiedział, że udział pracowników Palantir w obsłudze systemu zależy od decyzji klienta, a w razie potrzeby może on być używany niezależnie od firmy.

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