在布鲁塞尔，美国公司Palantir表示，其无法远程关闭北约军事司令部和数支欧洲武装力量使用的Maven Smart System人工智能平台。Channel NewsAsia报道。

Palantir英国及欧洲副总裁路易斯·莫斯利表示，客户购买该软件后，对其拥有完全的运营控制权。他称，Palantir和美国政府均无法访问并关闭该系统。

对依赖美国技术的担忧

这一声明是在欧洲就依赖美国国防技术展开讨论的背景下发表的。乌克兰上周报告称，使用Starshield军用卫星服务受到限制，该服务通过SpaceX公司的Starlink卫星星座运行。乌克兰称，终端在快速移动的平台上停止工作，导致包括使用拦截无人机抵御侵略国俄罗斯攻击在内的任务受到阻碍。

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美国和乌克兰官员以及SpaceX负责人埃隆·马斯克对这些中断给出了不同解释。乌克兰和欧洲官员表示，他们怀疑存在政治动机，因为这些限制发生在美国总统唐纳德·特朗普要求乌克兰停止打击俄罗斯炼油厂之后。

Maven如何运作

Maven系统处理来自卫星、雷达及其他传感器的大量数据，为军官提供战场态势图，并加快决策过程。北约于2025年为欧洲盟军最高司令部采购了Maven，并于2026年6月宣布该系统已达到完全技术作战就绪状态。

德国和法国尚未在本国武装力量中引入Maven，理由是担忧依赖一家美国公司。今年4月，德国网络司令部负责人排除了采购Maven的可能性，称私营公司员工访问国家军事数据库是不可想象的。莫斯利回应说，Palantir员工是否参与系统运行取决于客户的决定，如有需要，该系统可以独立于该公司使用。

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