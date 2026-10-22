В Южной Корее Samsung Electro-Mechanics заключила с Nvidia многолетнее соглашение о поставках передовых полупроводниковых подложек для процессоров искусственного интеллекта и высокоскоростных сетевых чипов. Компании также будут совместно инвестировать в расширение производства в Седжоне и Пусане, а поставки, как ожидается, начнутся в этом году, сообщает Korea Herald.

Расширение производственных мощностей

Подложки обеспечивают электрические соединения между полупроводниковыми чипами и печатными платами и являются компонентом высокопроизводительных вычислительных систем. Samsung Electro-Mechanics сначала будет поставлять продукцию Nvidia со своих действующих производств в Южной Корее, а затем планирует увеличить мощности благодаря модернизации предприятий и новым объектам.

Nvidia заявила, что договоренности с Samsung Electro-Mechanics, японской Ibiden и тайваньской Unimicron позволят увеличить мощности по производству подложек для ее продукции в 2,5 раза в течение следующих трех лет. Ожидается, что к 2028 году производство, связанное с Nvidia, составит существенную долю годовых мощностей Samsung Electro-Mechanics по выпуску упаковочных подложек. Объем поставок и финансовые условия соглашения не раскрываются.

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Подразделение пакетных решений Samsung Electro-Mechanics во втором квартале получило выручку в размере 771,6 млрд вон, или 583 млн долларов, — на 37% больше, чем годом ранее. Росту способствовал спрос на передовые подложки, используемые в ИИ-ускорителях и серверах.

Сенсорные системы для роботов

LG Innotek параллельно развивает сотрудничество с Nvidia в сфере робототехники. Компания представила на GTC Berlin 3-мегапиксельный модуль камеры и мультимодальную систему машинного зрения с технологией Nvidia Holoscan Sensor Bridge. Она позволяет камерам и другим сенсорам отправлять данные напрямую в ИИ-вычислительные системы, ускоряя обработку информации роботами.

LG Innotek планирует расширить работу над системами визуального восприятия для гуманоидных роботов и роботизированных рук. Компания намерена показать решения нового поколения на CES и GTC в 2027 году. В отличие от соглашения Samsung Electro-Mechanics, LG Innotek не сообщала о подтвержденных объемах закупок Nvidia или стоимости контракта.

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