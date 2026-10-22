Samsung Electro-Mechanics постачатиме Nvidia підкладки для ШІ-чипів — Korea Herald

У Південній Кореї Samsung Electro-Mechanics уклала з Nvidia багаторічну угоду про постачання передових напівпровідникових підкладок для процесорів штучного інтелекту та високошвидкісних мережевих чипів. Компанії також спільно інвестуватимуть у розширення виробництва в Седжоні та Пусані, а постачання мають розпочатися цього року, повідомляє Korea Herald.

Розширення виробничих потужностей

Підкладки забезпечують електричні з'єднання між напівпровідниковими чипами та друкованими платами й є складовою високопродуктивних обчислювальних систем. Samsung Electro-Mechanics спершу постачатиме продукцію Nvidia зі своїх чинних виробництв у Південній Кореї, а надалі планує збільшити потужності завдяки модернізації підприємств і новим об'єктам.

Nvidia заявила, що домовленості з Samsung Electro-Mechanics, японською Ibiden і тайванською Unimicron дадуть змогу збільшити потужності з виробництва підкладок для її продукції у 2,5 раза протягом наступних трьох років. Очікується, що до 2028 року виробництво, пов'язане з Nvidia, становитиме істотну частку річних потужностей Samsung Electro-Mechanics із випуску пакувальних підкладок. Обсяг постачань і фінансові умови угоди не розкривали.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підрозділ пакетних рішень Samsung Electro-Mechanics у другому кварталі отримав 771,6 млрд вон, або 583 млн доларів, виручки — на 37% більше, ніж роком раніше. Зростанню сприяв попит на передові підкладки, які застосовують у ШІ-прискорювачах і серверах.

Сенсорні системи для роботів

LG Innotek паралельно розвиває співпрацю з Nvidia у сфері робототехніки. Компанія представила на GTC Berlin 3-мегапіксельний модуль камери та мультимодальну систему машинного зору з технологією Nvidia Holoscan Sensor Bridge. Вона дає змогу камерам та іншим сенсорам надсилати дані безпосередньо до ШІ-обчислювальних систем, прискорюючи обробку інформації роботами.

LG Innotek планує розширити роботу над системами візуального сприйняття для гуманоїдних роботів і роботизованих рук. Компанія має намір показати рішення нового покоління на CES і GTC у 2027 році. На відміну від угоди Samsung Electro-Mechanics, LG Innotek не повідомляла про підтверджені обсяги закупівель Nvidia або вартість контракту.

Читай нас у