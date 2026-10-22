W Korei Południowej Samsung Electro-Mechanics zawarł z Nvidią wieloletnią umowę na dostawy zaawansowanych podłoży półprzewodnikowych dla procesorów sztucznej inteligencji i szybkich chipów sieciowych. Firmy będą również wspólnie inwestować w rozbudowę produkcji w Sejongu i Busanie, a dostawy mają rozpocząć się w tym roku, podaje Korea Herald.

Rozbudowa mocy produkcyjnych

Podłoża zapewniają połączenia elektryczne między chipami półprzewodnikowymi a płytkami drukowanymi i są elementem wysokowydajnych systemów obliczeniowych. Samsung Electro-Mechanics będzie początkowo dostarczać produkty Nvidii ze swoich obecnych zakładów w Korei Południowej, a następnie planuje zwiększyć moce dzięki modernizacji fabryk i nowym obiektom.

Nvidia oświadczyła, że porozumienia z Samsung Electro-Mechanics, japońską firmą Ibiden i tajwańską Unimicron umożliwią 2,5-krotne zwiększenie mocy produkcyjnych podłoży dla jej produktów w ciągu najbliższych trzech lat. Oczekuje się, że do 2028 roku produkcja związana z Nvidią będzie stanowić istotną część rocznych mocy Samsung Electro-Mechanics w zakresie podłoży do obudów. Wielkości dostaw i warunków finansowych umowy nie ujawniono.

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Dział rozwiązań pakietowych Samsung Electro-Mechanics uzyskał w drugim kwartale przychody w wysokości 771,6 mld wonów, czyli 583 mln dolarów — o 37% więcej niż rok wcześniej. Wzrostowi sprzyjał popyt na zaawansowane podłoża stosowane w akceleratorach AI i serwerach.

Systemy czujników dla robotów

LG Innotek równolegle rozwija współpracę z Nvidią w dziedzinie robotyki. Firma zaprezentowała na GTC Berlin 3-megapikselowy moduł kamery oraz multimodalny system widzenia maszynowego z technologią Nvidia Holoscan Sensor Bridge. Umożliwia ona kamerom i innym czujnikom przesyłanie danych bezpośrednio do systemów obliczeniowych AI, przyspieszając przetwarzanie informacji przez roboty.

LG Innotek planuje rozszerzyć prace nad systemami percepcji wizualnej dla robotów humanoidalnych i ramion robotycznych. Firma zamierza zaprezentować rozwiązania nowej generacji na CES i GTC w 2027 roku. W przeciwieństwie do umowy Samsung Electro-Mechanics, LG Innotek nie podała potwierdzonych wolumenów zakupów Nvidii ani wartości kontraktu.

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