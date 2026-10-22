Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek привлек около 100 млрд юаней, или $14,98 млрд, в последнем раунде финансирования. Об этом 22 октября сообщило Bloomberg News со ссылкой на знакомых с ситуацией людей, пишет Channel NewsAsia.

Инвесторы раунда

Среди крупнейших инвесторов раунда Bloomberg назвало Contemporary Amperex Technology, которую Reuters характеризует как пионера в сфере производства аккумуляторов, а также Tencent Holdings — оператора WeChat. Обе компании были среди крупнейших инвесторов, согласно данным Bloomberg.

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Проверка данных

Reuters сообщило, что не смогло оперативно независимо проверить сообщение Bloomberg о финансировании DeepSeek. Поэтому сведения о сумме привлеченных средств и крупнейших инвесторах основаны на данных Bloomberg и его источниках.

В материале также приведен курс, согласно которому один доллар США равнялся 6,6749 китайского юаня. Именно при таком соотношении 100 млрд юаней составляют около $14,98 млрд.

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