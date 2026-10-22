Bloomberg: DeepSeek залучив близько $15 млрд — Channel NewsAsia

Китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek залучив близько 100 млрд юанів, або $14,98 млрд, в останньому раунді фінансування. Про це 22 жовтня повідомило Bloomberg News із посиланням на обізнаних із ситуацією людей, пише Channel NewsAsia.

Інвестори раунду

Серед найбільших інвесторів раунду Bloomberg назвало Contemporary Amperex Technology, яку Reuters характеризує як піонера у сфері виробництва акумуляторів, а також Tencent Holdings — оператора WeChat. Обидві компанії були серед найбільших інвесторів, за даними Bloomberg.

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Перевірка даних

Reuters повідомило, що не змогло оперативно незалежно перевірити повідомлення Bloomberg про фінансування DeepSeek. Тому відомості про суму залучених коштів та найбільших інвесторів ґрунтуються на даних Bloomberg і його джерелах.

У матеріалі також наведено курс, за яким один долар США дорівнював 6,6749 китайського юаня. Саме за цим співвідношенням 100 млрд юанів становлять близько $14,98 млрд.

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