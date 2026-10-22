Тайваньское космическое агентство TASA сообщило о запуске двух малых спутников T.MicroSat-3 и T.MicroSat-4 в рамках программы Startup CubeSat Program. Аппараты формата 8U CubeSat, разработанные компанией Tron Future Tech Inc, будут тестировать технологии для будущей сети связи на низкой околоземной орбите.

Спутники запустили во вторник в 19:04 в рамках миссии SpaceX Bandwagon-5, которая вывела полезную нагрузку на орбиту со средним наклонением. Как сообщает Taipei Times, к 03:00 следующего дня аппараты установили предварительную связь с наземными станциями в Чили и Азербайджане. По данным TASA, спутники находились в надлежащем состоянии и имели достаточный запас энергии.

Испытания связи между спутниками

T.MicroSat-3 и T.MicroSat-4 будут тестировать технологию переключения лучей, или beam-hopping. Она позволяет изменять время обслуживания лучом и зону покрытия в зависимости от спроса на связь, повышая эффективность использования спутниковых ресурсов.

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Аппараты также проверят межспутниковый канал связи — способность устанавливать двустороннюю коммуникацию и напрямую обмениваться данными. Команда отдельно оценит сквозную передачу данных между космическими аппаратами, чтобы выяснить, могут ли несколько спутников совместно предоставлять услуги связи.

Следующие запуски программы

Это третья партия спутников в Startup CubeSat Program, которая предусматривает поэтапное формирование спутниковой группировки. Такой подход должен позволить тайваньским компаниям совершенствовать конструкции на основе результатов работы предыдущих аппаратов на орбите и постепенно испытывать более сложные технологии.

В первом квартале следующего года также запланированы запуски двух спутников серии Black Kite от Radiant Tech и двух аппаратов серии Albatross от Fang Hsing Technology. Они продолжат испытания технологий спутникового интернета вещей и дистанционного зондирования океана.

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