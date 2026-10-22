Tajwańska agencja kosmiczna TASA poinformowała o wystrzeleniu dwóch małych satelitów T.MicroSat-3 i T.MicroSat-4 w ramach programu Startup CubeSat Program. Aparaty formatu 8U CubeSat, opracowane przez firmę Tron Future Tech Inc, będą testować technologie dla przyszłej sieci łączności na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Satelity wystrzelono we wtorek o 19:04 w ramach misji SpaceX Bandwagon-5, która wyniosła ładunki na orbitę o średnim nachyleniu. Jak podaje Taipei Times, do godziny 03:00 następnego dnia aparaty nawiązały wstępną łączność ze stacjami naziemnymi w Chile i Azerbejdżanie. Według TASA satelity były w odpowiednim stanie i miały wystarczający zapas energii.

Testy łączności między satelitami

T.MicroSat-3 i T.MicroSat-4 będą testować technologię przełączania wiązek, czyli beam-hopping. Umożliwia ona zmianę czasu obsługi przez wiązkę i obszaru zasięgu zależnie od zapotrzebowania na łączność, zwiększając efektywność wykorzystania zasobów satelitarnych.

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Aparaty sprawdzą także kanał łączności międzysatelitarnej — zdolność do ustanawiania dwukierunkowej komunikacji i bezpośredniej wymiany danych. Zespół osobno oceni transmisję danych typu end-to-end między statkami kosmicznymi, aby ustalić, czy kilka satelitów może wspólnie świadczyć usługi łączności.

Kolejne starty programu

Jest to trzecia partia satelitów w programie Startup CubeSat Program, który przewiduje etapowe tworzenie konstelacji satelitarnej. Takie podejście ma umożliwić tajwańskim firmom doskonalenie konstrukcji na podstawie wyników pracy wcześniejszych aparatów na orbicie oraz stopniowe testowanie bardziej złożonych technologii.

W pierwszym kwartale przyszłego roku planowane są również starty dwóch satelitów serii Black Kite firmy Radiant Tech i dwóch aparatów serii Albatross firmy Fang Hsing Technology. Będą one kontynuować testy technologii satelitarnego internetu rzeczy i teledetekcji oceanów.

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