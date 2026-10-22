Orangutany, które słyszały nagrania zabawy i śmiechu innych osobników, częściej wybierały miski z materiałem wcześniej kojarzonym z tymi dźwiękami. W badaniu z udziałem sześciu zwierząt cztery orangutany wykazały wyraźną preferencję takiego wyboru, podaje The Guardian.

Jak przeprowadzono eksperyment

Naukowcy pracowali z sześcioma orangutanami z dwóch instytucji zoologicznych. Najpierw zwierzęta nauczono szukać smakołyków w miskach. W jednej z nich jedzenie ukrywano pod bezpiecznym materiałem, między innymi mchem lub trocinami, a w drugiej znajdował się inny materiał bez smakołyków.

Przed pokazaniem misek badacze odtwarzali nagrania dźwięków zabawy i śmiechu orangutanów albo dźwięki otoczenia, na przykład wiatr. Rodzaj nagrania audio zależał od tego, którym z dwóch materiałów tego dnia przykrywano jedzenie.

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Co pokazały wyniki

Piątego dnia eksperymentu w obu miskach znajdowały się smakołyki ukryte pod różnymi materiałami. Orangutanom zaproponowano wybór jednej z misek. W kilku próbach zwierzęta ogólnie częściej wybierały miskę z materiałem kojarzonym z dźwiękami śmiechu.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Biology Letters. Starsza autorka badania, profesor antropologii i nauk kognitywnych Uniwersytetu Indiana Erika Cartmill, przypuszcza, że śmiech mógł wywoływać u zwierząt bardziej pozytywny stan emocjonalny podczas tworzenia skojarzenia między materiałem a pożywieniem. Jej zdaniem na przyswajanie takich skojarzeń może wpływać nie tylko ilość lub częstotliwość nagrody, lecz także stan emocjonalny zwierzęcia.

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