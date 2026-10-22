Орангутаны, слышавшие записи игры и смеха других особей, чаще выбирали миски с материалом, который ранее ассоциировался с этими звуками. В исследовании с участием шести животных четыре орангутана продемонстрировали явное предпочтение такого выбора, сообщает The Guardian.

Как проводили эксперимент

Ученые работали с шестью орангутанами из двух зоологических учреждений. Сначала животных научили искать лакомства в мисках. В одной из них еду прятали под безопасным материалом, в частности мхом или опилками, а в другой находился другой материал без лакомств.

Перед тем как показать миски, исследователи воспроизводили записи звуков игры и смеха орангутанов или звуки окружающей среды, например ветер. Тип аудиозаписи зависел от того, каким из двух материалов в тот день накрывали еду.

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Что показали результаты

На пятый день эксперимента в обеих мисках были лакомства, спрятанные под разными материалами. Орангутанам предложили выбрать одну из мисок. По результатам нескольких попыток животные в целом чаще выбирали миску с материалом, который ассоциировался со звуками смеха.

Работу опубликовали в журнале Biology Letters. Старший автор исследования, профессор антропологии и когнитивных наук Университета Индианы Эрика Картмилл предположила, что смех мог создавать у животных более позитивное эмоциональное состояние во время формирования ассоциации между материалом и едой. По ее мнению, на усвоение таких ассоциаций могут влиять не только количество или частота вознаграждения, но и эмоциональное состояние животного.

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