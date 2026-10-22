Microsoft poinformował, że grupa hakerska Storm-0940, którą firma łączy z Chinami, skompromitowała firmę IT ConnectWise w ramach kampanii wymierzonej w setki organizacji w różnych krajach. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Narzędzie z funkcjami AI

Według Microsoftu grupa wykorzystała ARTEX — otwartoźródłowy framework do testów penetracyjnych. Takie narzędzia są stosowane do legalnego sprawdzania bezpieczeństwa sieci i usług. ARTEX pozwala wykorzystać dowolny model sztucznej inteligencji do automatyzacji zadań testowych i może zostać skonfigurowany do autonomicznego rozpoznania oraz eksfiltracji danych.

Microsoft przekazał, że większość prób ataków nie zakończyła się sukcesem. Jednocześnie Storm-0940 w krótkim czasie uzyskała w wielu organizacjach trwały uprzywilejowany dostęp do środowisk chmurowych. Taki dostęp może utrzymywać się nawet po próbach oczyszczenia systemów.

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Cele kampanii

Kampania była wymierzona w organizacje z sektorów lotniczego i kosmicznego, obronnego, motoryzacyjnego, chemicznego oraz energetycznego. Wśród celów znalazły się także sektor finansowy, struktury rządowe, firmy prawnicze, przemysł wytwórczy, media, organizacje wojskowe, producenci półprzewodników, twórcy oprogramowania, firmy technologiczne, ośrodki analityczne oraz organizacje non-profit.

ConnectWise nie skomentował natychmiast ustaleń Microsoftu. W oświadczeniu z 16 października firma podała, że bada niedawne próby nieuprawnionego dostępu związane ze środowiskiem ConnectWise Cloud Backup. Ambasada Chin w Waszyngtonie również nie odpowiedziała na prośbę o komentarz. Pekin regularnie zaprzecza udziałowi w cyberkradzieży danych lub jej wspieraniu.

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