Microsoft заявила, что хакерская группировка Storm-0940, которую компания связывает с Китаем, скомпрометировала IT-компанию ConnectWise в рамках кампании, направленной против сотен организаций в разных странах. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Инструмент с функциями ИИ

По данным Microsoft, группировка использовала ARTEX — открытый фреймворк для тестирования на проникновение. Такие инструменты применяются для легальной проверки безопасности сетей и сервисов. ARTEX позволяет использовать любую модель искусственного интеллекта для автоматизации задач тестирования и может быть настроен на автономную разведку и эксфильтрацию данных.

Microsoft сообщила, что большинство попыток атак не были успешными. В то же время Storm-0940 за короткое время получила во многих организациях устойчивый привилегированный доступ к облачным средам. Такой доступ может сохраняться даже после попыток очистки систем.

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Цели кампании

Кампания была направлена против организаций из аэрокосмической, оборонной, автомобильной, химической и энергетической отраслей. Среди целей также были финансовый сектор, государственные структуры, юридические компании, производство, медиа, военные организации, производители полупроводников, разработчики программного обеспечения, технологические компании, аналитические центры и некоммерческие организации.

ConnectWise не предоставила немедленного комментария относительно выводов Microsoft. В заявлении от 16 октября компания сообщила, что расследует недавние попытки несанкционированного доступа, связанные со средой ConnectWise Cloud Backup. Посольство Китая в Вашингтоне также не ответило на запрос о комментарии. Пекин регулярно отрицает причастность к киберкраже данных или ее поддержку.

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