微软表示，该公司认为与中国有关联的黑客组织Storm-0940入侵了IT公司ConnectWise，这是一次针对多个国家数百家组织的行动的一部分。据Channel NewsAsia报道。

具备人工智能功能的工具

微软称，该组织使用了ARTEX——一个开源渗透测试框架。这类工具用于合法测试网络和服务的安全性。ARTEX可使用任何人工智能模型来自动化测试任务，并可被配置用于自主侦察和数据外泄。

微软表示，大多数攻击尝试并未成功。同时，Storm-0940在短时间内获得了许多组织云环境的持久特权访问权限。即使在尝试清理系统后，此类访问权限也可能仍然存在。

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行动目标

此次行动针对航空航天、国防、汽车、化工和能源行业的组织。目标还包括金融部门、政府机构、律师事务所、制造业、媒体、军事组织、半导体制造商、软件开发商、科技公司、智库和非营利组织。

ConnectWise未立即就微软的结论发表评论。该公司在10月16日的一份声明中表示，正在调查与ConnectWise Cloud Backup环境有关的近期未经授权访问尝试。中国驻华盛顿大使馆也未回应置评请求。北京经常否认参与或支持网络数据窃取。

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