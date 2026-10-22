Platforma Airbnb wprowadza zaktualizowane zasady dla gospodarzy obiektów noclegowych: nie będą oni mogli prosić gości przed wyjazdem o wykonywanie zadań wymagających znacznego wysiłku lub czasu albo takich, które zwykle należą do obowiązków osoby sprzątającej. Nowe wymogi wejdą w życie 20 listopada.

Jakie prośby będą uznawane za niedopuszczalne

Jak informuje Engadget, Airbnb uzna za nieuzasadnione prośby o zdejmowanie pościeli lub uruchamianie prania. Jednocześnie gospodarze mogą poprosić gości na przykład o zebranie używanych ręczników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W polityce platformy zaznaczono, że prośby kierowane do gości muszą być rozsądne. Airbnb dopuszcza wyjątki w szczególnych sytuacjach: w szczególności gospodarz może poprosić o wyrzucanie śmieci do pojemnika zabezpieczonego przed zwierzętami na obszarze o znanej populacji niedźwiedzi.

Zasady będą wskazane w ogłoszeniu

Zaktualizowane podejście przewiduje również, że gospodarze będą wybierać zasady obiektu z listy siedmiu standardowych punktów, a dodatkowe warunki będą mogli dodawać jako prośby. Zasady i prośby można przekazywać wyłącznie w specjalnej sekcji ogłoszenia najmu. Po dokonaniu rezerwacji gospodarzom nie wolno przekazywać ich w wiadomościach, na tabliczkach w obiekcie ani osobiście.

Czytaj nas na