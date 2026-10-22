Платформа Airbnb вводит обновленные правила для хозяев жилья: они не смогут просить гостей перед выездом выполнять задачи, требующие значительных усилий или времени либо обычно входящие в работу уборщика. Новые требования вступят в силу 20 ноября.

Какие просьбы будут считаться неприемлемыми

Как сообщает Engadget, Airbnb будет считать необоснованными просьбы снять постельное белье или запустить стирку. В то же время хозяева могут попросить гостей, например, собрать использованные полотенца.

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В политике платформы указано, что просьбы к гостям должны быть разумными. Airbnb допускает исключения для особых ситуаций: в частности, хозяин может попросить выбрасывать мусор в защищенный от животных контейнер в местности с известной популяцией медведей.

Правила будут указаны в объявлении

Обновленный подход также предусматривает, что хозяева будут выбирать правила жилья из перечня семи стандартных пунктов, а дополнительные условия смогут добавлять как просьбы. Правила и просьбы разрешено сообщать только в специальном разделе объявления об аренде. После бронирования хозяевам запрещено сообщать их в сообщениях, на табличках в жилье или лично.

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