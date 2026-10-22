台湾太空机构TASA宣布，在Startup CubeSat Program计划框架内发射了两颗小型卫星T.MicroSat-3和T.MicroSat-4。这两颗由Tron Future Tech Inc开发的8U CubeSat卫星，将测试用于未来低地球轨道通信网络的技术。

这两颗卫星于周二19时04分作为SpaceX Bandwagon-5任务的一部分发射升空，该任务将有效载荷送入中倾角轨道。据《台北时报》报道，截至次日03时00分，卫星已与位于智利和阿塞拜疆的地面站建立初步通信。TASA表示，卫星状态正常，且拥有充足的电力储备。

测试卫星间通信

T.MicroSat-3和T.MicroSat-4将测试波束跳变技术，即beam-hopping。这项技术可根据通信需求改变波束服务时间和覆盖区域，从而提高卫星资源的使用效率。

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卫星还将验证星间通信链路，即建立双向通信并直接交换数据的能力。团队将单独评估航天器之间的端到端数据传输，以确定多颗卫星能否共同提供通信服务。

该计划的后续发射

这是Startup CubeSat Program计划的第三批卫星，该计划 предусматривает分阶段组建卫星星座。这种方式将使台湾企业能够根据此前卫星在轨运行的结果改进设计，并逐步测试更复杂的技术。

明年第一季度还计划发射Radiant Tech的两颗Black Kite系列卫星，以及Fang Hsing Technology的两颗Albatross系列航天器。它们将继续测试卫星物联网和海洋遥感技术。

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