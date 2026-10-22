Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykrył koncentrację ciężkich pierwiastków w gazie w pobliżu Sagittarius A* — supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej. Obserwacje wykazały również, że skład tego gazu jest podobny do składu kilku pobliskich gwiazd, informuje Live Science.

Gaz po wybuchach supernowych

W astronomii metalami nazywa się wszystkie pierwiastki cięższe od wodoru i helu, w tym tlen, węgiel, żelazo i złoto. Powstają one w wyniku syntezy jądrowej w gwiazdach pod koniec ich istnienia, a następnie trafiają w przestrzeń kosmiczną i mogą wchodzić w skład nowych pokoleń gwiazd.

Naukowcy przypuszczają, że materiał wykryty przez Jamesa Webba został prawdopodobnie wyrzucony w rejon Sagittarius A* podczas wybuchów supernowych. Podobieństwo składu gazu i pobliskich gwiazd wskazuje, że mogły one powstać w tym samym czasie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Co to oznacza dla badań nad czarną dziurą

Teleskop zarejestrował sygnatury termiczne poszczególnych obłoków gazu w pobliżu czarnej dziury i określił zawartość metali w nich. James Webb działa w punkcie Lagrange’a L2, około 1,5 mln kilometrów od Ziemi, w kierunku przeciwnym do Słońca.

Pierwsza autorka badania, doktorantka astrofizyki Uniwersytetu McGilla Nicole Ford, zaznaczyła, że Sagittarius A* pochłania mniej materii i wolniej niż inne supermasywne czarne dziury. Jak podkreśliła, wyjaśnienie tego wymaga zbadania właściwości gazu, pyłu i gwiazd dostępnych do pochłonięcia przez czarną dziurę.

Obecność metali wpływa na tempo ochładzania się gazu, a zatem na to, jak łatwo może on zostać przechwycony przez czarną dziurę. Wyniki opublikowano 19 października w czasopiśmie The Astronomical Journal jako kontynuację pracy opublikowanej w maju w The Astrophysical Journal.

Czytaj nas na