Космический телескоп James Webb обнаружил концентрацию тяжелых элементов в газе вблизи Стрельца A* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Наблюдения также показали, что состав этого газа схож с составом нескольких соседних звезд, сообщает Live Science.

Газ после взрывов сверхновых

В астрономии металлами называют все элементы тяжелее водорода и гелия, в частности кислород, углерод, железо и золото. Они образуются в результате ядерного синтеза в звездах в конце их существования, а затем попадают в космос и могут входить в состав новых поколений звезд.

Ученые предполагают, что материал, обнаруженный James Webb, вероятно, был выброшен в район Стрельца A* во время взрывов сверхновых. Сходство состава газа и соседних звезд свидетельствует о том, что они могли сформироваться одновременно.

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Что это означает для исследования черной дыры

Телескоп зафиксировал тепловые сигнатуры отдельных газовых облаков возле черной дыры и определил содержание металлов в них. James Webb работает в точке Лагранжа L2, примерно в 1,5 млн километров от Земли в направлении, противоположном Солнцу.

Первая автор исследования, аспирантка по астрофизике Университета Макгилла Николь Форд отметила, что Стрелец A* поглощает меньше вещества и медленнее, чем другие сверхмассивные черные дыры. По ее словам, для объяснения этого необходимо изучать свойства газа, пыли и звезд, доступных для поглощения черной дырой.

Наличие металлов влияет на скорость охлаждения газа и, следовательно, на то, насколько легко он может быть захвачен черной дырой. Результаты опубликовали 19 октября в журнале The Astronomical Journal как продолжение работы, вышедшей в мае в The Astrophysical Journal.

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