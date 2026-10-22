詹姆斯·韦布空间望远镜在银河系中心超大质量黑洞人马座A*附近的气体中发现了重元素浓度。观测还显示，这些气体的组成与几颗邻近恒星的组成相似，《Live Science》报道。

超新星爆发后的气体

在天文学中，金属是指所有比氢和氦更重的元素，包括氧、碳、铁和金。它们在恒星生命末期通过核聚变形成，随后进入太空，并可能成为新一代恒星的组成部分。

科学家推测，James Webb探测到的物质很可能是在超新星爆发期间被抛射到人马座A*区域的。气体与邻近恒星成分的相似性表明，它们可能是在同一时期形成的。

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这对黑洞研究意味着什么

该望远镜记录了黑洞附近各个气体云的热特征，并确定了其中的金属含量。James Webb运行在L2拉格朗日点，距离地球约150万公里，方向与太阳相反。

该研究的第一作者、麦吉尔大学天体物理学博士生妮可·福特指出，人马座A*吞噬物质的量比其他超大质量黑洞更少，速度也更慢。她表示，要解释这一点，必须研究可供黑洞吞噬的气体、尘埃和恒星的性质。

金属的存在会影响气体冷却的速度，进而影响其被黑洞捕获的难易程度。研究结果于10月19日发表在《The Astronomical Journal》上，是对5月发表于《The Astrophysical Journal》的工作的延续。

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