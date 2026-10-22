Около 25% из 9 347 выявленных в мире дата-центров расположены в районах, где как минимум один месяц в году спрос на воду превышает ее доступные объемы. Таких объектов насчитывается 2 315, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology.

Вода для охлаждения

Исследование выполнила группа ученых во главе с командой Института науки Карнеги в США. Они сопоставили расположение дата-центров с местными условиями водоснабжения. Крупные объекты могут потреблять в сутки столько воды, сколько город с населением 50 тысяч человек. Для охлаждения часто применяют испарение, поэтому обычно предпочтение отдают пресной воде.

В отличие от электроэнергии, которую можно передавать на значительные расстояния через сети, воду для дата-центров обычно необходимо получать на месте — из рек, озер или подземных водоносных горизонтов. Ее доступность может меняться в зависимости от сезона.

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Конкуренция за местные ресурсы

По данным авторов работы, 41% дата-центров в мире напрямую конкурируют за воду с городами и муниципалитетами. Для еще 28% объектов основным направлением использования воды в данной местности является сельское хозяйство. У 523 дата-центров, что составляет более 5% от общего количества, дефицит воды уже фиксируется как минимум девять месяцев в году.

Моделирование также показало, что при повышении средней глобальной температуры на 3°C по сравнению с уровнем 1900 года доля дата-центров в вододефицитных районах может вырасти до 33% в течение десяти лет или быстрее. Больше всего дата-центров, которые из-за потепления пересекут этот порог, прогнозируют в США, тогда как в Великобритании и Германии изменения, согласно модели, будут незначительными.

Ученые отметили, что компании не всегда раскрывают объемы водопотребления дата-центров. Среди возможных способов уменьшения зависимости от пресной воды они назвали использование сточных вод, очищенной морской воды и совершенствование систем отвода тепла.

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