全球已识别的9,347个数据中心中，约25%位于每年至少有一个月用水需求超过可用水量的地区。此类设施共有2,315个，ScienceAlert报道，并援引了发表在《Environmental Science & Technology》期刊上的一项研究。

用于冷却的水

这项研究由一个科学家团队完成，该团队由美国卡内基科学研究所的团队领导。他们将数据中心的位置与当地供水条件进行了比对。大型设施每天的耗水量可能相当于一座人口5万的城市。冷却时经常采用蒸发方式，因此通常优先使用淡水。

与可通过电网远距离输送的电力不同，数据中心用水通常必须在当地获取——来自河流、湖泊或地下含水层。其可获得性可能会随季节而变化。

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对当地资源的竞争

根据该论文作者的数据，全球41%的数据中心直接与城市和市政当局竞争水资源。另有28%的设施所在地区，农业是水资源利用的主要方向。在523个数据中心中，超过总数的5%，每年至少有九个月已经记录到缺水。

建模还显示，与1900年水平相比，若全球平均气温升高3°C，缺水地区的数据中心占比可能在十年内或更快升至33%。预测因变暖而跨越这一门槛的数据中心数量最多的将是美国，而根据模型，英国和德国的变化将较小。

科学家指出，企业并不总是披露数据中心的用水量。在可能减少对淡水依赖的方法中，他们提到了使用废水、经处理的海水，以及改进散热系统。

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